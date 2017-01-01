في بيان له الجيش اليمني: مقتل 9 من عناصر الميليشيات الانقلابية في مواجهات بشبوة

أعلن الجيش الوطني اليمني مقتل 9 من عناصر الميليشيات الحوثية وصالح، وإصابة 2 آخرين، وأسر 3، في مواجهات في مديرية بيحان بمحافظة شبوة جنوبي البلاد، مؤكدًا تحرير مواقع جديدة في المديرية بعدما تم طرد عناصر الميليشيات الانقلابية منها.

وقال الجيش في بيان له، أوردته قناة سكاي نيوز بالعربية الليلة: “إن 5 من قوات الشرعية -من بينهم ضابط برتبة عقيد- قتلوا جراء المواجهات وأصيب 12 آخرون”.

وأشار الجيش اليمني إلى أن وحداته تمكنت من تطهير جبهة الساق وتحرير منطقة تلال مقيربة شمالي بيحان، مضيفًا أن التقدم مستمر باتجاه منطقة الصفحة المجاورة لقطع إمداد الميليشيات إلى منطقة عسيلان، وتضييق الخناق عليها جنوب وغرب بيحان.

وكانت القوات الموالية للشرعية قد أطلقت الأسبوع الماضي عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مديرية بيحان، واستطاعت القوات المدعومة من مقاتلات التحالف العربي والمقاومة الشعبية تحرير مواقع عدة في المديرية خلال الأيام الماضية.

تأتي أهمية المديرية في كونها متاخمة لمحافظتي مأرب والبيضاء، ولعل قربها من مواقع عسكرية وحيوية في شبوة ومأرب جعل من استعادتها أولوية بالنسبة للقوات الشرعية.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: الجيش اليمني: مقتل 9 من عناصر الميليشيات الانقلابية في مواجهات بشبوة