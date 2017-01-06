حدثت منذ أمس انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين الحوثيين ومليشيا المخلوع علي صالح في اليمن.وذكرت تقارير اعلامية تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعية أن الرعب بدأ يدق في قلوب الحوثيين وقد أصابت الهيستريا جنوده، بعدما تأكد إنهيار وحداتهم القتالية بمختلف الجبهات على التراب اليمني.



من جانبه قال الداعية الإسلامي، عائض القرني، إن النصر اقترب في اليمن على حد تعبيره، مشيرا إلى انهيار في جماعة الحوثي والجماعات الموالية لعلي عبدالله صالح.

وغرد القرني على حسابه في تويتر قائلاً : وصلتنا أخبار موثقة عن انهيار هائل في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال، اقترب النصر أبشركم.

وعلى الوسم ذاته علق صاحب حساب المستشار قائلا: إيران مفلسة روسيا مع الشرعية أمريكا رضخت للتحالف المركزي انتقل من صنعاء لعدن تصرخون صرخة الديك المذبوح انتهى مليشيات الحوثي وصالح تنهار.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: مليشيات الحوثي وصالح تنهار وتأكيدات باقتراب النصر في اليمن