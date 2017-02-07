أكد تنظيم القاعدة في اليمن صحة الأنباء التي تم تداولها قبل أيام، عن مقتل المطلوبة أمنياً أروى بغدادي في عملية الإنزال العسكري التي قامت بها القوات الخاصة الأمريكية باليمن نهاية شهر يناير الماضي، معلناً كذلك مقتل ابنها أسامة وشقيقها أنس بغدادي في نفس العملية.

وأوضح القيادي في التنظيم باليمن قاسم الريمي في تسجيل صوتي أن بغدادي وابنها وصهرها قتلوا بعد إصابتهم بطلقات نارية.

وكشف الريمي أن العملية أسفرت عن مقتل 14 عنصراً من تنظيم القاعدة و11 امرأة وطفلاً، كما أسفرت أيضاً عن إصابة زوجة أنس شقيق أروى بغدادي وابنه.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: تنظيم القاعدة في اليمن يعلن مقتل المطلوبة أروى بغدادي