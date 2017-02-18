أشاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بموقف الإدراة الأمريكية الجديدة المناهض للتدخل الإيراني في المنطقة.

وقال هادي خلال لقائه السفير الأمريكي لدى بلاده، ماثيو تولر، إن سياسة وتوجه الادارة الأمريكية الجديدة ينسجم مع التوجهات اليمنية في مكافحة الارهاب ووضع حد للتدخل الإيراني في اليمن عبر أذرعها الانقلابية (الحوثي وصالح).

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، فقد بحث الجانبان التعاون والتنسيق المتميز بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، ومواقف الولايات المتحدة الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية وخاصة دعمها لعملية التحول في اليمن ودعم التوافق اليمني الذي يتجسد في مخرجات الحوار الوطني لبناء يمن اتحادي عادل ومستقر.

من جهته، جدد المسؤول الأمريكي موقف حكومة بلاده الداعم إلى جانب اليمن للعبور به إلى محطات السلام وتحقيق طموحاته وتجاوز التحديات والصعاب، مشيرا إلى اهتمام الإدارة الأمريكية بتعزيز علاقتها بالحكومة اليمنية لوضع حد للقوى المتربصة بأمنه واستقراره من القوى الإرهابية المتطرفة والتدخل الإيراني وأدواته في المنطقة.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: الرئيس اليمني: الإدارة الأمريكية الجديدة وضعت حدًا للتدخل الإيراني في المنطقة