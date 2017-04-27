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كما فعلت بالعراق وسوريا

سفير المملكة في اليمن: إيران تخطط لتقوية داعش.. والسعودية سهلت دخول اليمنيين لأراضيها

سفير المملكة في اليمن: إيران تخطط لتقوية داعش.. والسعودية سهلت دخول اليمنيين لأراضيها
الرياض - الوئام :

رابط الخبر بصحيفة الوئام: سفير المملكة في اليمن: إيران تخطط لتقوية داعش.. والسعودية سهلت دخول اليمنيين لأراضيها

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