قوافل أسواق العرب التاريخية تجوب مكة المكرمة

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي:

تطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الأحد المقبل، عددا من الفعاليات التراثية والثقافية المصاحبة لسوق عكاظ في دورته الثانية عشرة، الذي يقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله – وتنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال الفترة من 13 إلى 29 شوال الجاري.

وتمتد فعاليات مكة المكرمة التعريفية بسوق عكاظ لمدة 3 أيام متتالية تجسد أحداثا ثقافية حضارية تحكي تاريخ الجزيرة العربية وتحمل لكل مشاهد لها منحنا فكريا لما كانت عليه الجزيرة العربية سابقا، من خلال “قوافل سوقي ذي المجاز وسوق مجنة” المتوجهة لسوق عكاظ، التي تنطلق عبر فعاليات قافلة الجمال وعروض الخيل والفلكلورات الشعبية والفرق الاستعراضية لتجوب مكة المكرمة في صورة متمازجة متكاملة تحاكي ما كانت عليه القوافل التجارية في العصور السابقة.

وبين مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل بن محمد الشريف، أن هذه الفعاليات تأتي بتوجيه من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان.

للتعريف بسوق عكاظ الذي تنطلق فعاليته خلال الأيام القلية القادمة، مشيرا إلى أن الفعاليات التراثية الحضارية التثقيفية التي تنفذ في مكة المكرمة تحمل زخما كبيرا من العروض الحية فالممثلون الذين يجوبون شوارعها يرتدون الزي الخاص بالعصر القديم ويحملون الدروع والسيوف والرماح.

وتسير خلفهم الجمال والخيول، مع إلقاء الشعر والأهازيج وحمل رايات سوق عكاظ ليشهد الجمهور هذا الحراك الثقافي التراثي وإلتقاء عصرين بينهما أكثر من1500 عاما، وكيف كانت حياة الحضارية لقبائل الجزيرة العربية والقوافل ومسيرتها التجارية والثقافية والشعرية.

وأضاف الدكتور الشريف، أن شركة شبه الجزيرة المحدودة الراعية للفعالية حرصت في تقديم العروض الحية على عوامل الجذب والترويج والتوثيق التاريخي، داعيا أهالي مكة المكرمة وزوارها لحضور هذه الفعاليات والاستمتاع بالعروض التراثية الثقافية لأهم وأشهر ثلاثة أسواق في شبه الجزيرة العربية سوق ذي المجاز وسوق مجنة وسوق عكاظ التي امتدت من عصر الجاهلية وحتى فجر الإسلام.