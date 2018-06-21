أغرب القضايا.. زوج عربي يرصد مكافأة لمن يساعده بتطليق زوجته

القاهرة- الوئام:

أصدرت محكمة الأسرة في مصر، اليوم الخميس، حكمًا لصالح زوج في إحدى أغرب قضايا الطلاق والنشوز بالبلاد، بعدما رصد الزوج مكافأة مالية عبر هاشتاغ بموقع تويتر لمن يساعده في تطليق زوجته.

وجاء الحكم الصادر من محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر بقبول دعوى الزوج، والتي اشتكى فيها من الابتزاز والتعنيف من قبل زوجته، لرفضه الامتثال لرغبتها في السفر إلى أمريكا.

وذكر الزوج في الدعوى أن زوجته بدأت نيتها تظهر منذ الشهر الأول من الزواج وأنها أوقعته في حبها والزواج منها للحصول على الجنسية الأمريكية التي يمتلكها، ساعيةً من وراء ذلك إلى السفر لأمريكا.

وبيّن أن رفضه طلب زوجته دفعها إلى مساومته في تنفيذ رغبتها مقابل مسامحته وعدم تعنيفه، مشيرًا إلى أنها واصلت تعنيفه وعمل علاقات صداقة مع بعض الرجال لإجباره على تنفيذ رغبتها.

ولفت إلى أن هناك أسبابًا دفعته إلى الصبر على زوجته وهي وجود العصمة في يدها، وكذلك كتابته شقة الزواج باسمها، مبديًا ندمه على تلك الفعلة.