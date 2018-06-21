قطر تشتري تغريدة بــ«50» ألف دولار.. تعرف على القصة

متابعات- الوئام:

قامت الحكومة القطرية عن طريق وكيل بدفع مبلغ 50 ألف دولار لشراء تغريدة نصها: دفعت الحكومة القطرية كلفة الرحلات التي كانت جزءاً من جهد للتقرب من زعماء يهود أمريكيين

فقد أفاد موقع ذا هيل الأمريكي أن مايك هاكابي، حاكم ولاية أركنساس الأمريكية والمرشح الرئاسي السابق زار قطر في يناير الماضي، وكتب تغريدة أشاد فيها بالامارة، دون أن يذكر حصوله على 50 ألف دولار من الدوحة في إطار مهمة لتلميع صورتها.

فبعد زيارته لقطر التي تواجه مقاطعة من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، امتدح هاكابي، والد المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي، قطر في تغريدة على تويتر، بعدما حصل على 50 ألف دولار من جماعة ضغط تابعة لقطر.

وأورد موقع “ماذر جونز” أن وزارة العدل الأمريكية صنفت رجل الأعمال جوزيف اللحام عميلاً أجنبياً في خدمة قطر، وكُشف عمله لحساب الحكومة القطري.

وفي التسجيل، أفاد اللحام أنه دفع 50 ألف دولار لـ”بلو دياموند هورايزونز” في 23 نوفمبر لزيارة هاكابي.

وهذه الدفعة، جزء من 1.45 مليون دولار خصصتها الحكومة القطرية لللحام لينفق على التشجيع “التزام” قد يعود بالفائدة لقطر.

وزار هاكابي الدوحة مع آلان ديرشوفيتز، المحامي الشهير المقرب من ترامب، ومورت كلين، رئيس المنظمة الصهيونية لأمريكا.

وكانت الرحلة واحدة من 20 رحلة على الأقل نسقها اللحام ونيك ميوزين، المساعد السابق للسناتور تيد كروز الذي عمل لمصلحة قطر أيضاً حتى الشهر الماضي، حسب موقع ماذر جونز.

وأفاد موقع 24 الاماراتي أن الحكومة القطرية دفعت كلفة الرحلات التي كانت جزءاً من جهد للتقرب من زعماء يهود أمريكيين. ومع أن هاكابي ليس يهودياً إلا أنه مؤيد قوي لإسرائيل.

واعتبر عملهم، مع داعمين أمريكيين لإسرائيل، جزءاً من جهد أوسع لتحسين علاقات قطر بالولايات المتحدة، في وقت يستمر فيه الخلاف، بينها وبين السعودية والإمارات.