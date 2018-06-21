تنظّمها “الترفيه” وتحتضنها جدة.. انطلاق كرنفال “قرية العيد” بفعاليات شيقة

الرياض - الوئام :

تحتضن الواجهة البحرية بمحافظة جدة، اليوم، فعاليات “قرية العيد” التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، لمدة ثلاثة أيام؛ اعتباراً من 7 ولغاية 9 شوال لزائري وقاطني عروس البحر الأحمر.

وقال منظم الفعالية محمد زكي حسنين: تُعَد فعاليات قرية العيد؛ واحدةً من الأنشطة والبرامج المتنوعة التي حرصت الهيئة العامة للترفيه على تقديمها خلال إجازة عيد الفطر السعيد؛ مبيناً أن المهرجان يستهدف جميع فئات المجتمع، ويقدم مجموعة من القوالب الترفيهية التي تُعنى بمختلف أفراد الأسرة.

وأضاف أن “قرية العيد” هي كرنفال عائلي، يحتوي على العديد من العروض المتنوعة بين الألعاب النارية العالمية، والعروض ثلاثية الأبعاد، والفعاليات المميزة للأطفال، وحرصنا كمنظمين للاحتفال بهذه المناسبة، على إدخال البهجة على الجميع في هذه الأيام المباركة؛ خاصة أن جدة تُعَد أحد أهم الوجهات السياحية المفضلة للعائلات والسائحين الذين يرغبون في الاستمتاع بالعيد في المملكة.

وتابع: إن ما يميز المهرجان هو تنوع أنشطته، بالإضافة إلى تلبيته احتياجات الأسرة بشكل عام، والطفل بشكل خاص؛ حيث وفّرنا كل سبل المتعة والراحة والترفيه للأسر؛ بهدف تلبية جميع الأذواق، ونحن على ثقة أن كرنفال “قرية العيد” سيحقق نجاحاً جديداً يضاف إلى رصيد نجاحات هيئة الترفيه السابقة، وسيتمكن من استقطاب عائلات وزوار جدة؛ للاستمتاع بالأجواء الترفيهية التي خُصصت بهذه المناسبة.

وختم “حسنين” حديثه داعياً جميع العائلات من مواطنين ومقيمين لحضور فعاليات كرنفال قرية العيد في الواجهة البحرية، وقضاء أجمل الأوقات بصحبة أبنائهم، ومشاهدة العروض التي سوف تقدم على مدى الأيام الثلاثة المخصصة؛ متمنياً للجميع عيداً سعيداً وإجازة جميلة.