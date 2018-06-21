شرطة الرياض توضح تفاصيل ضبط عصابة اختطفت شخصين

و صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الجهات الأمنية باشرت في يوم الثلاثاء ١٤٣٩/١٠/٥هـ بلاغًا عن تعرض مواطنين اثنين للاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وإجبارهما على دفع فدية مالية قبل أن يتم إطلاق سراحهما، وذلك بعد تعرضهما للضرب والتهديد بنشر صور تم التقاطها لهما بعد إرغامهما على نزع ملابسهما، ولفداحة الجرم الذي أقدم عليه الجناة وبشاعته، وما يمثله من ترويع للآمنين وانتهاك للحرمات، فقد تم تكثيف إجراءات البحث والتقصي عنهم، وتم بتوفيق الله رصدهم ومتابعتهم والقبض عليهم في عمليات أمنية متزامنة تم تنفيذها صباح يوم الأربعاء ١٤٣٩/١٠/٦هـ ، وعددهم (٨) متهمين، بينهم (٧) سبعة من الجنسية السعودية ومتهم من الجنسية اليمنية، وتتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والرابع، حيث أقروا بجريمتهم، وتم إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، و أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته و استقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.