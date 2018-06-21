برأت إدارة سوق عكاظ من كلمة وردت في أحد إعلانات المهرجان.
وقالت في توضيح مقتضب لها : إشارة الى الإعلان المتداول : بخصوص فعاليات #سوق_عكاظ نود الايضاح بأن هذا الإعلان لم يصدر من @scthKSA وهو اجتهاد خاطيء من المنظم بدافع الترويج للفعاليات واستقطاب زوار السوق ، وجرى لفت نظرهم ومعالجة الموضوع في حينه.
وحظي الإعلان والتبرير بانتقادات لاذعة من المتابعين ، الذي أكدوا أنه كيف يتم نشر كلمة عامية في أشهر ملتقى للعربية الفصحى وكذلك الإدارة لم توفق في توضيحها ولم تعتذر رغم اعترافها بأن الخطأ وقع من المنظم التابع لها.
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إدارة مهرجان سوق عكاظ تتهرب وتتبرأ من ” ناطرينكم “
برأت إدارة سوق عكاظ من كلمة وردت في أحد إعلانات المهرجان.