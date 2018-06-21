التحالف : لواء العروبة يتقدم بعملية قطع رأس الأفعى” في صعدة

الوئام-متابعات

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن لواء العروبة يتقدم بعملية “قطع رأس الأفعى” وبدعم من قوات التحالف في صعدة.

و أكد التحالف أن لواء العروبة يحرر جبل الروقي وقرية الروقي والغرزة وحرم وربعان والبروكية والشتيفي ومعسكرات السائلة والصبة

وأوضح أن العمليات مستمرة لتطهير الملاحيظ وما تبقى من جيوب وعناصر ميليشيات الحوثي.