وزير الطاقة : الطلب على النفط في النصف الثاني من العام سيزيد مليوني برميل يوميا عن النصف الأول

الوئام-متابعات

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في اجتماع أوبك إذا لم نتخذ إجراء فإن نقص المعروض في النصف الثاني من العام سيصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا وهو رقم مرتفع على نحو غير مقبول

وأكد الفالح أن نمو النفط الصخري سيتباطأ بشكل كبير على مدار العامين القادمين

وأضاف الفالح إن الطلب على #النفط في النصف الثاني من العام سيزيد مليوني برميل يوميا عن النصف الأول