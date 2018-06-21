مرشح المملكة يتفوق على المرشح الإيراني ويفوز بإدارة “صندوق أوبك للتنمية الدولية”

الوئام-متابعات

رأس وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، وفد المملكة في الاجتماع الوزاري السنوي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا.

ونجحت المملكة خلال الاجتماع الوزاري في انتخاب مرشح المملكة لمنصب مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية الدكتور عبد الحميد الخليفة لمدة 5 أعوام قادمة بعد منافسة مع المرشح الإيراني، إذ يشكل هذا منعطفا مهماً حيث حافظت المملكة على تولي منصب مدير عام الأوبك بما يحقق الأهداف التنموية لصندوق الأوبك للتنمية الدولية ويساعد على مواصلة مسيرته الناجحة في تقديم العون الإنمائي للدول النامية خصوصاً وأن المملكة هي أكبر مساهم في رأس مال الصندوق.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع على جدول الأعمال أهمها التقرير السنوي، وإقرار البيانات المالية السنوية للصندوق.

يذكر أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية الأساسية، ومشروعات الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية بالتركيز على المشروعات التي تلبي الحاجات الأساسية للدول النامية مثل الغذاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والنقل، والتعليم.