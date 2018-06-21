وظائف مؤقتة شاغرة في حرس الحدود

الوئام-متابعات

تعلن المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد (١٤٨) وظيفة من الوظائف المؤقتة الشاغرة للعمل في إدارات وورش الشؤون البحرية بمناطق حرس الحدود وحاجة العمل تتطلب إشغالها بالمواطنين الذين تتوفر لديهم شروط شغل هذه الوظائف والموضحة بالموقع ويبدأ التقديم عليها عبر البوابة الإلكترونية على الموقع (www.fg.gov.sa) لمدة عشرة أيام خلال الفترة من ١٧ – ٢٦ /١٠ / ١٤٣٩ هـ، وهي كالتالي:

١ – رئيس بحارة عدد (١) المؤهل المطلوب دبلوم بعد الثانوية (ملاحة بحرية).

٢- رئيس مجموعة صيانة بحرية عدد (١) المؤهل المطلوب كلية التقنية تخصص (ميكانيكا).

٣- فني تجهيزات بحرية عدد (٣) المؤهل المطلوب دبلوم بعد الثانوية تخصص (ميكانيكا).

٤- فني تركيبات ميكانيكية عدد (٢) المؤهل المطلوب كلية التقنية تخصص (ميكانيكا).

٥- فني تبريد وتكييف عدد (٣) المؤهل المطلوب دبلوم بعد الثانوية تخصص (تبريد وتكييف).

٦- فني خراطة عدد (١) المؤهل المطلوب دبلوم كلية التقنية (إنتاج) .

٧- فني دفة وسطح عدد (٣) المؤهل المطلوب دبلوم بعد الثانوية تخصص (ملاحة عامة).

٨- فني دهان بحري عدد (٢) المؤهل المطلوب دبلوم بعد الثانوية تخصص (دهان).

٩- فني سباك بحري عدد (٣) المؤهل المطلوب دبلوم بعد الثانوية تخصص (سباكة).

١٠- فني فايبر جلاس/هياكل سفن عدد (١٧) المؤهل المطلوب دبلوم هياكل بحري.

١١- فني قذف (سفح) رملي عدد (١) المؤهل المطلوب دبلوم بعد الثانوية في المجال البحري.

١٢- فني كهربائي قوى بحرية زوارق عدد (٢) المؤهل المطلوب كلية التقنية تخصص (كهرباء).

١٣- فني كهربائي لف/بوبينات/مواتير عدد (٨) المؤهل المطلوب كلية التقنية تخصص (كهرباء) .

١٤- فني لحام حديد ألمونيوم سبائك معدنية/ أكسجين وكهرباء عدد (٨) المؤهل المطلوب دبلوم كلية التقنية تخصص (لحام).

١٥- فني مطابع عدد (٢) المؤهل المطلوب دبلوم طباعة.

١٦- فني معدات ثقيلة عدد (١) المؤهل المطلوب دبلوم كلية التقنية تخصص (ميكانيكا).

١٧- فني ميكانيكي مكائن علاقي عدد (٦) المؤهل المطلوب دبلوم كلية التقنية تخصص (ميكانيكا).

١٨- فني ميكانيكي /ديزل/حوامات عدد (٢) المؤهل المطلوب دبلوم كلية التقنية تخصص (ميكانيكا).

١٩- فني نجار بحري عدد (١) المؤهل المطلوب دبلوم نجارة.

٢٠- فني هيدروليك عدد (٣) المؤهل المطلوب دبلوم كلية التقنية تخصص (هيدروليك).

٢١- قبطان معدية /عبارة بحرية عدد (٢) المؤهل المطلوب شهادة ربان أعالي البحار.

٢٢- مبرمج حاسب آلي وصيانة بحرية عدد (١) المؤهل المطلوب بكالوريوس علوم حاسب آلي.

٢٣- مترجم لغة إنجليزية عدد (١٢) المؤهل المطلوب بكالوريوس ترجمة.

٢٤- مدرب إشارة وأعلام بحرية عدد (١) المؤهل المطلوب دبلوم كلية التقنية تخصص (إشارة وأعلام).

٢٥- مدرب سباحة وغوص وإنقاذ عدد (٣) المؤهل المطلوب بكالوريوس تربية رياضية.

٢٦- مدرب صيانة وإصلاح أجهزة ملاحية عدد (١) المؤهل المطلوب بكالوريوس هندسة (هندسة إلكترونية).

٢٧- مدرب صيانة وإصلاح محركات ديزل عدد (١) المؤهل المطلوب دبلوم كلية التقنية تخصص (ميكانيكا).

٢٨- مدرس لغة إنجليزية عدد (١) المؤهل المطلوب بكالوريوس (أدب إنجليزي).

٢٩- مدرس إلكترونيات (بحري)عدد (١) المؤهل المطلوب بكالوريوس هندسة بحرية (هندسة إلكترونيات).

٣٠- مدرس تخصصات بحرية عدد (١) المؤهل المطلوب بكالوريوس هندسة بحرية (هندسة إلكترونيات).

٣١- مدرس فنون بحرية عدد (١) المؤهل المطلوب بكالوريوس علوم بحرية وشهادة ربان أعالي البحار.

٣٢- مدرس قانون بحري عدد (١) المؤهل المطلوب ماجستير في القانون البحري.

٣٣- مدرس ملاحة بحرية عدد (١) المؤهل المطلوب بكالوريوس (العلوم البحرية) وشهادة أعالي البحار.

٣٤- ملاحظ رفع وإنزال روافع بحرية عدد (١) المؤهل المطلوب دبلوم تخصص بحري بعد الثانوية.

٣٥- مهندس إلكتروميكانيك عدد (٢) المؤهل المطلوب بكالوريوس هندسة (هندسة إلكتروميكانيك).

٣٦- مهندس إنشاءات بحرية عدد (١) المؤهل المطلوب بكالوريوس هندسة (هندسة مدنية).

٣٧- مهندس بناء سفن عدد (٦) المؤهل المطلوب بكالوريوس هندسة تخصص بناء سفن.

٣٨- مهندس تخطيط ومتابعة عدد (٢) المؤهل المطلوب بكالوريوس هندسة (هندسة بحرية).

٣٩- مهندس صيانة سفن (ميكانيكي)عدد (٤) المؤهل المطلوب بكالوريوس هندسة (هندسة ميكانيكا).

٤٠- مهندس كهرباء وإلكترونيات عدد (٣) المؤهل المطلوب بكالوريوس هندسة (مساحة بحرية).

٤١- مهندس مساحة بحرية عدد (١) المؤهل المطلوب بكالوريوس هندسة (مساحة بحرية).

٤٢- مدرب إشارة وأعلام بحرية عدد (١) المؤهل المطلوب بكالوريوس علوم بحرية.

٤٣- فني إلكترونيات أجهزه ملاحية عدد (٣) المؤهل المطلوب دبلوم كلية التقنية تخصص (إلكترونيات).

٤٤- مهندس أحواض سفن عدد (١) المؤهل المطلوب بكالوريوس هندسة (هندسة بحرية).

٤٥- مهندس إلكترونيات بحري عدد (٧) المؤهل المطلوب بكالوريوس هندسة تخصص (إلكترونيات)

٤٦- خازن قطع غيار ومراقب مخزون عدد (٢) المؤهل المطلوب كلية التقنية.

٤٧- طباخ على الوسائط البحرية عدد (٩) المؤهل المطلوب كلية السياحة والفندقة (دبلوم إنتاج طعام).

٤٨- مدرب حاسب آلي عدد (١) المؤهل المطلوب بكالوريوس علوم حاسب آلي.

٤٩- مهندس اتصالات عدد (٣) المؤهل المطلوب بكالوريوس هندسة اتصالات.

٥٠- خطاط ورسام عدد (١) المؤهل المطلوب كلية التقنية تخصص (رسم هندسي).

٥١- سفرجي على الوسائط البحرية عدد (١) المؤهل المطلوب كلية السياحة والفندقة.

٥٢- مراقب إنتاج عدد (١) المؤهل المطلوب كلية التقنية.

٥٣- مدرب فايبر جلاس عدد (١) المؤهل المطلوب كلية التقنية (هياكل).