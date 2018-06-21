فضيحة جديدة لزوجة نتنياهو .. احتالت لتأخذ وجبات جاهزة مجانية

الوئام-متابعات

قالت وزارة العدل الإسرائيلية إنه تم توجيه اتهام بالاحتيال‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬لسارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس فيما يتعلق بمزاعم عن إساءة استخدام المال العام في طلب وجبات جاهزة في مقر سكنهما الرسمي.

وورد في لائحة الاتهامات أن سارة نتنياهو وموظف حكومي حصلا بطريق الاحتيال على أكثر من مئة ألف دولار لشراء مئات الوجبات من مطاعم بالالتفاف على لوائح تحظر ذلك إذا كان هناك طاه في المنزل.

وتنفي سارة نتنياهو ارتكاب أي مخالفة.

ووفقا للائحة الاتهامات التي أرسلتها وزارة العدل إلى وسائل الإعلام تواجه زوجة نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة.

وإذا أدينت فقد يصدر ضدها حكم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ووصف رئيس الوزراء، الذي يواجه هو أيضا سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد، المزاعم ضد زوجته بأنها غير منطقية ولا أساس لها.

وقال فريق الدفاع عن سارة نتنياهو إن لائحة الاتهامات ”سخيفة“. وقال في بيان إن آخرين طلبوا الوجبات وإن القيود المفروضة على طلب الطعام غير سليمة.

وتصدرت سارة نتنياهو (59 عاما) عناوين الصحف في الماضي وعزا متحدث باسم الأسرة ذلك إلى الانطباع الخاطئ عنها بأنها متعجرفة.

ومن غير المرجح أن يلحق الاتهام ضررا سياسيا كبيرا بنتنياهو الذي يمضي الآن فترة ولايته الرابعة ويتمتع بشعبية كبيرة في استطلاعات الرأي رغم المزاعم ضده.