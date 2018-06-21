آل الشيخ يكشف حقيقة أخبار إقالته من منصبه

الوئام-متابعات

رد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،تركي آل الشيخ على أخبار تم تداولها تفيد بإقالته من منصبتداول في اليومين الماضيين خبر إقالتي من منصبي.. أولا : هذا تكليف وليس تشريف وإذا حدث فهناك الملايين من مثل تركي آل الشيخ وأفضل منه. ثانيا : أسعدني مالمسته من فرحة بتصديق هذه الإشاعة من قبل المسؤولين القطريين وجماعة الإخوان والملالي ومن يتعاطف معهم.

نحن الحمدلله نعمل ليل نهار إرضاءً لله ثم لقيادتنا مولاي الملك وسيدي ولي العهد وللشعب السعودي العزيز. نخطىء ونصيب فإذا اخطأنا سامحونا على اجتهادنا ونتحمل مسؤولية الخطأ، وإذا أصبنا فهذا واجبنا ولا نستغني عن دعمكم..