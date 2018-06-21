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على تويتر

آل الشيخ يفتح النار على ” بلاتر” و “بلاتيني” و “بين سبورت”

آل الشيخ يفتح النار على ” بلاتر” و “بلاتيني” و “بين سبورت”
weam.co/528756
الوئام-متابعات

فتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،تركي آل الشيخ النار علىبلاتر بعد ظهوره الأخير وأيضا على بلاتيني و احتكار بين سبورت لبث المحافل الرياضية مثل كأس العالم.

وقال آل الشيخ على حسابه الرسمي بتويتر: “ساءني كثيراً بعض الأشياء في الفترة الماضية ومنها : – ظهور بلاتر الإعلامي وتصريحاته، فأنا لو كنت مكانه لخجلت على نفسي وتواريت عن الأنظار تماماً خصوصاً بعد الخروج من عالم الرياضة بفضيحة يندى لها الجبين

وأضاف : “حاول مقربون من بلاتيني التواصل معي وأقول لهم بوضوح لا يشرفني ذلك فبلاتيني خرج من الباب الصغير ومن المفترض أن لايعود
أيضا يحاول رئيس الاتحاد الأوروبي لقائي وأقول له بوضوح أنني لا أحب الرجال المتلونيين، إذا أردت اللقاء يجب أن يكون موقفك واضحاً من الاحتكار وتسييس الرياضة الذي تقوم به شركة بي إن التي تجبرونا على مشاهدتها دون مراعاة لشعور 30مليون سعودي والدول العربية ضاربين برأيهم عرض الحائط
و وأكمل قائلا : “أما بالنسبة للسيد جياني (رئيس الفيفا) فهو صديق وأكن له والمملكة كذلك كل احترام، وأتمنى رؤيته على رأس الهرم الرياضي في الفيفا لسنوات طويلة”
و وأنهى آل الشيخ كلامه على تويتر : “أتمنى من السيد جياني أن يعيد النظر في حقوق البث التلفزيوني بالمنطقة وأن لايترك لشبكة الجزيرة الداعمة للإرهاب وربيبتها بي إن الرياضية من استغلال نقلهم للمسابقات الرياضية بانتهاك أنظمة وقوانين الفيفا ومبادئ اللعب النظيف وتنفيذ أجندة حكومة قطر السياسية”
وفِي نهاية المطاف، فإن فيفا صاحبة الحقوق تعد مسؤولة عن ما يبث من خلال بي إن في حال لم تتخذ إجراءات حاسمة وحازمة وفي الختام كأس العالم 2022 .. للحديث بقية

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