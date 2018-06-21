ميسي و الأرجنتين يواصلان الخيبات .. ومارادونا يذرف الدموع

وفي الدقيقة 53 حاول حارس الأرجنتين بابلو كافاييرو إعادة الكرة إلى زميله، لكن اللاعب أنتي ريبيتش نجح بقطعها ووضعها في المرمى من فوق الحارس مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 80 سجل لوكا مودريتش الهدف الثاني لكرواتيا من تسديدة بعيدة على يسار الحارس.

وتمكن إيفان راكيتيش من تسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وكان لافتا في المباراة عدم فعالية نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الذي لعب خلف المهاجمين.

وتعادلت الأرجنتين في المباراة الأولى مع آيسلندا بهدف لهدف، في مباراة أضاع فيها ميسي ضربة جزاء.

وتجمد رصيد الأرجنتين عند نقطة واحدة وأصبح مهددا إلى حد بعيد بالخروج من الدور الأول.

وتلتقي الأرجنتين في المباراة الأخيرة مع نيجيريا، في حين تواجه كرواتيا آيسلندا.

وتتصدر كرواتيا المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين، تليها آيسلندا والأرجنتين ولكل منهما نقطة ثم نيجيريا بلا نقاط.

وتلتقي غدا الجمعة آيسلندا مع نيجيريا.