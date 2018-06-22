المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة مصر

الرياض - الوئام :

استأنف المنتخب السعودي الأول مساء اليوم تدريباته في مقر إقامته بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية استعدادًا لمواجهة المنتخب المصري يوم الاثنين المقبل في ختام مبارياته بكأس العالم 2018 المقامة حالياً بروسيا .

وبدأت الحصة التدريبية التي أقيمت على ملاعب التدريب بنادي زينت بالجري الخفيف حول الملعب، بعدها قسّم المدير الفني خوان انطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة منتخب الأوروغواي، وخصصت لهم تمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، فيما ضمت الثانية بقية اللاعبين و نفذوا تمارين اعتيادية بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين سرعات على مسافات متنوعة، بعدها قسم بيتزي اللاعبين لمجموعتين ليجري تقسيمه على ربع مساحة الملعب، قبل أن تختتم الحصة بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، لم يشارك الثنائي أسامة هوساوي وتيسير الجاسم في الحصة التدريبية لتواجدهما في أحد مراكز الأشعة المتخصصة لإجراء أشعة الرنين المغناطيسي، لشعور الأول بآلام في أسفل الظهر، فيما يشعر الجاسم بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وتقرر أن تظهر نتائج الأشعة غدًا.

وسيجري المنتخب السعودي غدًا عند الساعة 45 : 5 مساءً حصة تدريبية على ملاعب التدريب بنادي زينت .