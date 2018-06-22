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عندما يلتقيان في الجولة الثانية

البرازيل تبحث عن التوهج أمام كوستاريكا

البرازيل تبحث عن التوهج أمام كوستاريكا
weam.co/528784
موسكو- الوئام:

لدى المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم الكثير لإثباته أمام المنتخب الكوستاريكي، عندما يلتقيان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة بكأس العالم  اليوم الجمعة، بعدما تعثر “السامبا” وتعادل أمام سويسرا في مباراته الافتتاحية 1-1.

ويأمل المنتخب البرازيلي، صاحب الرقم القياسي في عدد الفوز بالبطولة بخمس بطولات، أن يتمكن نيمار من الشفاء من إصابته في الكاحل وألا تؤثر هذه الإصابة عليه في مباراة كوستاريكا مثلما حدث في مباراة المنتخب السويسري، الذي قام بمضايقة اللاعب كثيراً عن طريق ارتكاب العديد من الأخطاء ضده.

ويعتمد أيضاً منتخب كوستاريكا على الجانب البدني، كما أنه أيضاً سيسعى للتسجيل، بعد أن خسر مباراته الأولى أمام المنتخب الصربي 0-1.

ويمكن للمنتخب الصربي أن يحسم تأهله إلى دور الستة عشر بالفوز على المنتخب السويسري في كالينينغراد، إذ كانت آخر مرة يصعد فيها المنتخب الصربي لهذا الدور في مونديال فرنسا 1998 عندما كان يلعب باسم ماتبقى من يوغوسلافيا.

ويلتقي أيضاً في ذات اليوم بالمجموعة الرابعة منتخبا آيسلندا ونيجيريا.

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