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مدان بممارسة الإرهاب

الإعدام لـ«منظّر» داعش في أندونيسيا

الإعدام لـ«منظّر» داعش في أندونيسيا
weam.co/528785
جاكرتا- الوئام:

قضت محكمة إندونيسية اليوم الجمعة بإعدام رجل دين على صلة بتنظيم داعش قائلة إنه كان رغم وجوده في السجن العقل المدبر لسلسلة هجمات مميتة في البلاد.

ويعتبر أمان عبد الرحمن (46 عاماً) الزعيم الفكري لجماعة أنصار الدولة وهي جماعة فضفاضة تضم متعاطفين مع تنظيم داعش في إندونيسيا.

وقال القاضي أحمد زيني حكمت المحكمة على المدعى عليه بالإعدام، مضيفا أن عبد الرحمن مدان بممارسة الإرهاب.

وتابع القاضي لقد تم اثبات ان المتهم ارتكب عملاً إرهابياً إجرامياً، مشيراً إلى تورط هذا الأخير في هجمات أخرى قبل أن يقول سيحكم عليه بالاعدام.

وبدا على عبد الرحمن الملل من المحاكمة ولم يظهر عليه أي رد فعل عند صدور الحكم.

وادت اعتداءات يناير 2016 إلى تدمير أحد مقاهي ستارباكس وحاجز للشرطة في وسط العاصمة الأندونيسية، المنطقة التي تضم مراكز تجارية ومكاتب ووكالات للأمم المتحدة وسفارات.

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