القادسية يضم حارس سبهان الإيراني

الرياض - الوئام - عبدالمجيد بن طالب:

وقعت إدارة نادي القادسية مع حارس المرمى السوري الدولي ابراهيم عالمية وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات الموسم القادم.

ويعتبر الحارس ابراهيم عالمة القادم من سبهان الإيراني من أفضل حراس آسيا بعد المستويات الكبيرة له مع منتخب سوريا والذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لمونديال روسيا 2018 نتيجة المستوى الكبير لعالمه في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا.

ومثل عالمه أندية الوثبة ، الشرطة ، الوحدة ، الاتحاد السوريه قبل أن ينتقل لنادي سبهان الإيراني في أخر محطاته وهو الحارس الأساسي للمنتخبات السورية منذ 2008 وحتى الآن.

من جانبه وجه رئيس نادي القادسية الاستاذ مساعد الزامل شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ على دعمه الكبير للنادي في إنهاء انتقال اللاعب.

وختم الزامل بالقول: دعم معاليه المستمر لنادي القادسية ان ذلك ليس سوى امتداد للمواقف البيضاء التي وجدها نادي القادسية من معالي المستشار.