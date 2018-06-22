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غير مفيدة للجسم إطلاقاً

الغذاء والدواء تكشف خطورة مشروبات الطاقة

الغذاء والدواء تكشف خطورة مشروبات الطاقة
weam.co/528790
الرياض- الوئام:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن مشروبات الطاقة غير مفيدة للجسم، وهي عكس ما يروّج لها كمنتجات لتعزيز الطاقة الذهنية والجسدية.

وأوضحت الهيئة خلا إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها أن مخاطر تناول مشروبات الطاقة عديدة، منها الجفاف وعدم انتظام دقات القلب والأرق، والتوتر.

وأضافت أن هذه المشروبات من الداخل تتكون من الكافيين كعنصر أساسي والذي قد يصل إلى ٥٠٠ ملغ، أي ما يعادل 4 أو 5 أكواب قهوة.

وكميات عالية من السكر قد تصل إلى 27 ملعقة شاي، والجوارنا في بعض الأنواع وتعدّ مصدراً آخر للكافيين، كذلك اليوهامبين في بعض الأنواع وترتبط بالنوبات القلبية، بالإضافة إلى التشنجات ومشاكل بالمعدة، ومواد أخرى تضاف لهذا المشروب.

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