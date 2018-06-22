الجيش اليمني يستكمل السيطرة على مديرية نعمان ‏بالبيضاء

صنعاء -الوئام:

أعلن محافظ محافظة البيضاء اليمنية، ناصر الخضر ‏عبدربه السوادي، تحرير مديرية نعمان، بشكل كامل ‏بعد تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ‏من تحرير مناطق عقبة القنذع والجريبات ومفرق ‏البديع وصولا الى منطقة الغول آخر مناطق مديرية ‏نعمان. ‏

وثمن المحافظ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، دعم التحالف العربي لتحرير المحافظة ، داعيا السكان في ‏المحافظة إلى سرعة الالتحاق بالجيش الوطني لتحرير ‏ما تبقى من البيضاء . ‏

وكان الجيش الوطني قد أطلق الأربعاء الماضي عملية ‏عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مناطق المديرية لا ‏زالت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية المدعومة من ‏إيران.‏

‏ من جهته قال أركان حرب محور البيضاء، العميد محمد ‏علي العمري إن الجيش الوطني قطع خط امداد ‏للميليشيا في منطقة آل عواض والوهبية بعيد تحرير ‏عقبة القنذع، وأسقط كل عناصر الميليشيا التي كانت ‏متمركزة فيها بين قتلى وجرحى وأسرى.‏

وأشار إلى أن قوات الجيش تواصل تقدمها لقطع طريق ‏رئيسي يربط بين محافظتي البيضاء وصنعاء في منطقة ‏آل عريف بمديرية الملاجم والتي باتت على بعد ثلاثين ‏كليو متر من موقع تمركز الجيش . ‏

‏ وأسفرت المعارك عن مصرع أكثر ٣٧ عنصراً من ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم مصور حربي للميليشيا، ‏وجرح آخرين، فيما أسر أكثر من 30 عنصراً من ‏الميليشيا، وتدمير ثلاثة عربات قتالية وعربة أخرى من ‏نوع (بي ام بي) تابعة للميليشيا، وسط فرار جماعي ‏لعناصرها.‏