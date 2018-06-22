مقتل «25» حوثياً في جبهة صرواح

قُتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، والمدعومة من إيران، بنيران الجيش اليمني، بغربي محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري يمني، إن عناصر الميليشيا المتمردة لقوا مصرعهم في مواجهات وقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني في جبهة صرواح.
وأضاف المصدر في تصريح، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أنّ المواجهات نشبت بين الجانبين عقب عملية تسلل فاشلة لمجاميع من الميليشيا إلى أحد مواقع الجيش في شمالي الجبهة.
إلى ذلك، قصفت مدفعية الجيش قصفاً مكثّفاً استهدف تعزيزات وتجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لهم، وفقاً للمصدر.