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بانتظار اجتماع في فيينا

إرتفاع أسعار النفط في ظل الغموض

إرتفاع أسعار النفط في ظل الغموض
weam.co/528795
سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 % اليوم الجمعة في ظل الغموض بشأن ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) ستتمكن من الاتفاق على زيادة الإنتاج خلال اجتماع في فيينا.

وارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 73 سنتا، بما يعادل 1 % ، في العقود الآجلة لتصل إلى 73.78 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا، بما يعادل 1.1 % ، في العقود الآجلة ليصل إلى 66.26 دولارا للبرميل.

يذكر أن منظمة أوبك ستجتمع مع منتجين مستقلين بينهم روسيا في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية لمناقشة سياسة الإنتاج .

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