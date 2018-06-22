إرتفاع أسعار النفط في ظل الغموض

سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 % اليوم الجمعة في ظل الغموض بشأن ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك ) ستتمكن من الاتفاق على زيادة الإنتاج خلال اجتماع في فيينا.

وارتفعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت 73 سنتا، بما يعادل 1 % ، في العقود الآجلة لتصل إلى 73.78 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا، بما يعادل 1.1 % ، في العقود الآجلة ليصل إلى 66.26 دولارا للبرميل.

يذكر أن منظمة أوبك ستجتمع مع منتجين مستقلين بينهم روسيا في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية لمناقشة سياسة الإنتاج .