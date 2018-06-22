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بنصائحها عن الملابس المحتشمة

فنانة سعودية تغضب نساء المملكة

فنانة سعودية تغضب نساء المملكة
weam.co/528801
الرياض- الوئام:

أغضبت الفنانة السعودية، وعد، كثيرًا من النساء في المملكة بعد أن قدمت لهن نصيحة عن ارتداء الزي المحتشم قبيل سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارة والذي يبدأ إعتباراً من الأحد المقبل بينما تظهر على الدوام بزي متحرر.

والفنانة وعد، هي واحدة من مطربات سعوديات قلائل معروفات على نطاق واسع في العالم العربي، قصدت نساء المملكة عندما وجهت لهن ما يشبه النصيحة عبر حسابها في موقع إنستغرام.

وقال الفنانة في تدوينتها التي أثارت الجدل: لكل بنت بتسوق تكفين التزمي في لبسك وشكلك وبدون مكياج مبالغ، وكوني خير من يمثل المرأة السعودية، وتكفين لا تسوين أشياء تشوه سمعة المرأة السعودية، ترا اللي يدورون الزلة على المرأة السعودية كثار.

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