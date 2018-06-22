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يستنزف البطارية بقدر ملحوظ

تحديث لـ«آبل» يعيث خراباً في «آيفون»

تحديث لـ«آبل» يعيث خراباً في «آيفون»
weam.co/528803
واشنطن- الوئام:

كشف مستخدمو آيفون، أن تحديث iOS 11.4 الجديد يعيث خرابًا في هواتفهم الذكية، وذلك بعد ظهور تقارير تشير إلى أن التحديث يزيد استنزاف البطارية بقدر ملحوظ، ويؤثر أيضًا على الكاميرا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لم تكشف شركة أبل عن سبب المشاكل التي ظهرت بعد التحديث الأولي إلى iOS 11.4 أو كيفية إصلاحها.

وأبلغ المستخدمون عن عدد كبير من الأخطاء التي تسبب خللًا في وظائف الكاميرا داخل نظام التشغيل.

وقد أشار عدد من المستخدمين إلى ظهور مشاكل في الفلاش، والكاميرا الأمامية، والكاميرا الخلفية، وحفظ الصور في الأستوديو.ويقول بعض المستخدمين، إن إعادة تشغيل الجهاز أدت إلى حل مشكلة الكاميرا.

ومنذ أن تم إصدار التحديث على مستوى العالم في 29 مايو لجأ بعض المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن حلول، وقد نشرت جوستين سامانثا تغريدة عن المشكلات المتعلقة بالتحديث على تويتر وسألت: هل يواجه أي شخص مشكلة في الكاميرا منذ تثبيت التحديث الجديد؟.

ونصحتها الشركة بإعادة تشغيل الجهاز لحل المشكلة، ولكن للأسف لم ينجح هذا الأمر في إصلاح الأعطال المتنوعة الناتجة عن التحديث.

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