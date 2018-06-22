كبار العلماء: ولي العهد تميز بالجد والاجتهاد الذي لا يعرف الكلل والملل

الرياض- الوئام:

أوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تميز بالجد والاجتهاد الذي لا يعرف الكلل والملل، مع تقديم مبادرات نوعية في مختلف المجالات.

وبين معاليه في تصريح بمناسبة مرور عام على تولى سمو الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، أن سموه بات ملهما للشباب، وقائدًا قادرًا – بحول الله – على صناعة الأفضل للمملكة ولأمته العربية والإسلامية، وشعب المملكة يدين بالولاء الكامل لولاة أمره الذين لا يدخرون جهداً في مواصلة الليل بالنهار في سبيل تقديم ما ينفع الوطن والمواطن في ظل تمسكنا بثوابتنا الدينية التي جعلت من المملكة – ولله الحمد – رائدة في تحقيق الأصالة والمعاصرة، وإن شعب المملكة الوفي أصبح ينظر مع ولاة أمره خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – إلى المستقبل بمزيد من التفاؤل والاطمئنان مع التوكل التام على المولى سبحانه.

وسأل الدكتور الماجد، الله عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ،ويحفظ هذا الوطن ويجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.