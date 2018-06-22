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في 11 شهرا بفعل جني للأرباح

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار
weam.co/528805
بنجالورو -الوئام:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن سجلت أدنى مستوى في ستة أشهر خلال الجلسة السابقة مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في 11 شهرا بفعل جني للأرباح.

وزاد الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1269.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، لامس المعدن الأصفر 1260.84 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 19 ديسمبر كانون الأول 2017.

بيد أن المعدن الأصفر يتجه إلى التراجع 0.7 بالمئة على أساس أسبوعي.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة للتسليم في أغسطس آب 0.1 بالمئة إلى 1271.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 16.39 دولار للأوقية وهي ما زالت على مسار خسارة نسبتها 0.6 بالمئة هذا الأسبوع. وهبطت الفضة إلى أدنى مستوى منذ الثاني من مايو أيار إلى 16.16 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ولم يسجل البلاتين والبلاديوم تغيرا يذكر عند 861.80 و952 دولارا للأوقية، لكنهما يمضيان صوب تراجع أسبوعي بأكثر من ثلاثة بالمئة.

وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض البلاديوم إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 947.15 دولار للأوقية.

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