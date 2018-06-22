شاهد بالفيديو: الأمير ناصر بن نواف.. لم يتم القبض علي

الرياض -الوئام:

نفى الأمير ناصر بن نواف أنباء ترددت عن القبض عليه من قبل الجهات الأمنية بالمملكة. وقال الأمير نواف بن ناصر في مقطع فيديو اطلعت عليه “الوئام“: انتشرت أنباء بالقبض علي.. وكما تعرفون اخوتي سوالف عزمي بشارة وخليته في قطر هي من يقف وراء القصة كلها.. وقد قاموا من قبل بنشر عشرات المقاطع القديمة .. فهم من قام بعمل هاشتاق في موقع تويتر لتحريض الشعب ضد الحكومة كما تعرفون.

ووجه حديثه للمواطنين قائلا: ماعليكم من مثل هذا الكلام.. الشعب معروف موقفه وقلب واحد ومتضامن مع الحكومة… وانا موجود في الرياض وليس في الثمامة والمقطع الذي نزل انا نشرته والسلاح مرخص.

وتجدر الاشارة إلى تداول أنباء بقوة في موقع تويتر عن قيام الجهات الأمنية بالقبض على الأمير ناصر بن نواف بن ناصر بن عبدالعزيز واصدقائه لأطلاقهم النار بكثافه في الثمامة وترويع الآمنين ومخالفة الأوامر الصادرة بذلك وهو مانفاه سمو الأمير رسمياً.