بالفيديو: «كارينيو» يطبق الجمل التكتيكية في تدريبات النصر

الرياض- الوئام:

اكتفى مدرب الفريق الأول دانييل كارينيو في تدريبات الفريق مساء أمس الخميس بمناورة كروية على كامل الملعب طبق خلالها عدداً من الجمل التكتيكية كما اطلع على مستويات عدد من اللاعبين.

وانطلقت تدريبات الفريق اليوم باجتماع لمدرب الفريق كارينيو مع اللاعبين بحضور مدير عام كرة القدم الكابتن محسن الحارثي.

وقد تواجد كارينيو والكابتن محسن الحارثي في العيادة الطبية قبل بداية التمرين وذلك للإطمئنان على برنامج الكابتن سامي النجعي التأهيلي .

من جانبه منح مدرب الفريق كارينيو اللاعبين راحة اليوم الجمعة على أن يجري الفريق تدريباته مساء غدا السبت.