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سلامة المدنيين اليمنيين تشكل أولوية

التحالف العربي: عملية خاطفة تنهي احتلال الحديدة

التحالف العربي: عملية خاطفة تنهي احتلال الحديدة
weam.co/528820
بروكسل- الوئام:

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن أمام التحالف خيارات عديدة لتحرير المدينة من احتلال الميليشيا الحوثية التابعة لإيران، اليوم الجمعة.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بروكسيل اليوم إن هناك خيارات عدة لتحرير الحديدة من بينها عملية عسكرية خاطفة، لافتاً إلى أن سلامة المدنيين اليمنيين تشكل أولوية قصوى لدى التحالف.

وأشار إلى أن أي تنازل أو اقتراح من ميليشيات الحوثي يجب أن يتم عبر المبعوث الأممي.وأوضح أن تحرير ميناء الحديدة سيؤدي إلى قطع الشريان الحيوي لتسليح الحوثيين لافتًا إلى أن ميليشيات الحوثي وحزب الله لديهما مصالح مشتركة.

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