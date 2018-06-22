عقوبات رادعة تنتظر مصوري النساء أثناء القيادة بالسعودية

الرياض- الوئام:

أكد مستشار قانوني في المملكة العربية السعودية أن كل من يقوم بتصوير النساء أو يتهكم عليهنّ أثناء قيادتهن السيارة سيكون عرضة للسجن والغرامة، لكون ذلك يعد إساءة لنظام الدولة، وفق قوله.

وذكر القانوني محمد الهيجان أن تصوير السيدات أثناء قيادتهن المركبات ونشرها على مواقع التواصل يعد مخالفة لنظام المعلوماتية، ويعاقب مرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

وشدد على أن نظام مكافحة التحرش الذي صدر مطلع هذا الشهر سيكون بالمرصاد لكل من يتعرض للنساء بالإيذاء بأي شكل كان.