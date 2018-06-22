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«الحضري» يستعد لتحقيق رقم قياسي في مواجهة السعودية

«الحضري» يستعد لتحقيق رقم قياسي في مواجهة السعودية
weam.co/528825
الرياض- الوئام- عبدالعزيز السديري:

ينتظر أن يحقق قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون والمنتخب المصري عصام الحضري رقماً قياسياً جديداً كأكبر اللاعبين مشاركة ببطولة كأس العالم بعمر 45 سنة متجاوزاً الكولومبي فريد موندراغون والذي مثل منتخب بلاده بعمر 43.

ومن المتوقع أن يشرك الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر الحضري في لقاء منتخبه القادم أمام السعودية ، ولا سيما بعد خروج الفراعنة رسمياً من البطولة لتلقيه خسارتين في المواجهتين الافتتاحية.

وكان الحارس محمد الشناوي قد شارك بصفة أساسية في مواجهتي المنتخب المصري أمام الأوروجواي وروسيا واستقبلت شباكه أربعة أهداف ، كما استطاع من الحصول على جائزة رجل المباراة في المواجهة الافتتاحية.

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