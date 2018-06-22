«محو الأمية» تحقق حلم أم وفتياتها الثلاث بجازان

جازان -الوئام -عبدالله العازمي:

فتحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ( للبنات ) بمنطقة جازان الأستاذة / رحاب مسلم باب الأمل والفرح أمام ثلاث طفلات سعوديات حرمهن التفكك الأسري من حقهن في التعليم العام كبقية الأطفال كان ذلك بعد أن عرضت رئيسة القسم النسائي بلجنة تراحم جازان لسعادتها معاناة لمفرج عنها منذ عدة أشهر وعن قلقها المستمر بشأن مستقبل فتياتها التعليمي إثر مشكلة أسرية تفاقمت بينها وبين والدهم لعدم تسجيلهن بسجل الأسرة علاوةً على تغيبه عنهم لثمانية أعوام مستمرة وعدم عودته إليهن حتى اللحظة مما أدى لتأخرهن الدراسي .

فما كان من مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية إلا أن بادرت وعلى الفور بالإتصال الهاتفي بالأم وأفادتها بإمكانية إلتحاق فتياتها الثلاث بالمركز الصيفي لتعليم الكبيرات بقرية العشوة إبتداءً من الأحد القادم وتوفير المواصلا ت لنقلهن من وإلى المركز الصيفي تقديراً لظروفهن المعيشية.

كما أن الأم لم تتمالك الأم نفسها وتعالت صرخاتها بالبكاء والضحك من شدة الفرح ووجهت أصدق وأعمق الدعوات لمساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ولإدارة التعليم سائلةً العلي القدير بأن يوفقهم وولاة أمرنا لكل مايحب ويرضى .

كما نقلت رئيسة القسم النسائي بلجنة تراحم جازان الأستاذة عائشة بنت شاكر زكري خالص شكرها وتقديرها لمدير عام إدارة التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ومساعدته وكافة منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم على دعوتهم الكريمة لحضور فعاليات هذه الحملة التوعوية لمحو الأمية والتي أثمرت وعادت فائدتها السريعة على الفئة المستهدفة لديها بلجنة تراحم جازان متمنية لفريق العمل التوفيق والسداد نحو رؤية وطنية بلا أمية.