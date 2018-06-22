«التعليم» تطلق مرحلة جديدة من برنامج الابتعاث الخارجي

الرياض- الوئام:

أعلن الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم بدأ السنة الثالثة عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الأحد القادم.

مؤكداً معاليه التركيز على التخصصات النوعية التي تواكب السنة القادمة وتنسجم مع متطلبات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامجها المختلفة والتي منها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والنقل الجوي إضافة إلى التخصصات الصحية.

من جانبه أوضح وكيل الوزارة لشؤون البعثات المكلف الدكتور جاسر الحربش أن الوزارة أقامت خلال الفترة الماضية عدداً من اللقاءات وورش العمل مع جهات القطاع الخاص للتعرف على التخصصات التي ستمثل الاحتياج الأكبر وفق خططها وبرامجها ومتطلبات سوق العمل وتوصلت إلى عدد من النتائج التي حددت من خلالها ملامح السنة الثالثة عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

وأضاف الدكتور الحربش أن وزارة التعليم أصدرت دليلا علي صفحة البرنامج كشفت فيه عن الشروط التي سيتم العمل بها في مسار “وظيفتك بعثتك” و مسار التخصصات الصحية وأن المفاضلة ستكون وفقاً لعدد المقاعد المخصصة لكل مسار، ومشيراً إلى أن التسجيل في مسار التخصصات الصحية النوعية سيكون متاحاً على مدار العام لمن يتمكن من توفير القبول الدراسي في الجامعات الموصى بها ، ادراكاً من الوزارة لاهمية التخصصات والحاجة الماسة لها.

وفِي سياق متصل بيّن د. جاسر الحربش أن وزارة التعليم وقعت اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للاستفادة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي عبر تخصيص ١٠٠٠ مقعد بواقع ٢٠٠ مقعد سنويا لمدة خمس سنوات قابلة للزيادة و تأتي الاتفاقية لتحقيق التكامل بين جهات الدولة لتعزيز العمل نحو رفع كفاءة الشباب السعودي للعمل في التخصصات ذات الاحتياج في المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور جاسر الحربش الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة التعليم من القيادة الحكيمة للقيام بدورها في توفير السبل الكفيلة بتهيئة الشباب السعودي للمشاركة في التنمية وتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والاستفادة من التطورات الكبيرة التي يعيشها العالم في مجالات العلوم والمعارف المختلفة .

وللاطلاع على شروط الابتعاث العامة والخاصة للمسارات:

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Documents/con-12.pdf