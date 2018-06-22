دبابات النظام السوري تستهدف الأحياء السكنية في مخيم درعا

بيروت- الوئام:

أفادت اللجان الشعبية الفلسطينية أن الدبابات التابعة للنظام السوري استهدفت خلال الساعات الماضية الأحياء السكنية في مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا بعدد من القذائف.

وأشارت في بيان اليوم أن القصف الذي تعرض لها مخيم درعا وترافق مع قصف بقذائف الهاون استهدفت مناطق متفرقة من المخيم.

وأعربت اللجان الفلسطينية عن قلقها من صعوبة تأمين الإسعافات الأولية والأدوية العلاجية للعديد من الجرحى والمرضى في مخيم درعا والبلدات المحيطة به خصوصاً مع انقطاع الطرق واستمرار القصف العنيف من مواقع قوات النظام للمخيم الأمر الذي أدى إلى توقف معظم المستوصفات والنقاط الطبية عن العمل إثر استهدافها بالقصف بشكل متكرر.

من جهتها جددت المؤسسات الطبية والانسانية الفلسطينية مناشدتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا والمؤسسات الدولية العمل على توفير الخدمات الطبية والصحية وقيامها بواجباتهم تجاههم وإعادة تشغيل مستوصفاتها ومراكزها الطبية جنوب سوريا.

الجدير بالذكر أن وكالة الأونروا كانت قد أوقفت جميع خدماتها جنوب سوريا بسبب شدة القصف والاستهداف المتكرر والمتصاعد من طائرات ومواقع النظام السوري لمؤسساتها الطبية الأمر الذي ينعكس سلباً على اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا وبلدة المزيريب.