«مرور تبوك» يستعد لإصدار 60 رخصة للنساء

الرياض- الوئام:

أكد مدير مرور منطقة تبوك العميد محمد بن عبدالله العتيق أن الإدارة تعمل على تنفيذ القرار السامي القاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، وفق الضوابط الشرعية ‏والنظامية المحددة .

وقال في تصريح عقب تدشينه مساء أمس, الفعالية الترفيهية والتثقيفية والتعليمية للمرأة عن قيادة السيارة، التي أقيمت بمنتزه الملك عبد العزيز بمدينة تبوك بعنوان “توكلي وانطلقي” وتستمر لمدة ثلاثة أيام: إن إدارة المرور بمنطقة تبوك تستعد لإصدار 60 رخصة قيادة جديدة لمتدربات جدد تقدمن لطلب رخص قيادة لدى مدرسة تعليم النساء بالمنطقة.

مشيراً إلى أن الإدارة أصدرت حتى اليوم 40 رخصة قيادة للسيدات ضمن الاستعدادات الجارية لمواكبة تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة، المقرر تنفيذه بعد غدٍ الأحد, ليصل العدد إلى 100 سيدة ستتمكن من قيادة المركبة بكل أمان – بإذن الله – في شوارع المنطقة .

وأوضح العميد العتيق, أن عملية استخراج رخصة القيادة تنقسم إلى ثلاث فئات, الأولى السيدة التي تمتلك رخصة سارية المفعول، حيث يتم إصدار الرخصة بواسطة الإدارة، حيث تخضع السيدة للاختبار قبل استبدال الرخصة الأجنبية بالرخصة السعودية، والفئة الثانية من لديها رخصة منتهية الصلاحية.

حيث تخضع للتدريب لمدة 6 ساعات بمعدل ساعتين في اليوم، وبعد انتهاء فترة التدريب يتم إجراء الاختبار، في حال النجاح يتم صرف الرخصة على الفور, مبينا أن المتدربة التي تمتلك رخصة منتهية في حال فشلها في اجتياز المهارات، تدخل في دورة تدريبية أخرى لمدة 4 ساعات بهدف اتقان المهارات المطلوبة كافة, بينما الفئة الثالثة السيدة التي لا تمتلك رخصة قيادة نهائيا، تخضع لتدريب مدته30 ساعة تدريبية ما بين 10 ساعات نظري، و20 ساعة تدريب ميداني، وبعد اجتياز الاختبار تصدر لها الرخصة .

وكان مدير مرور منطقة تبوك, أطلع على أجنحة وأركان المعرض والفعاليات التي نُظمت بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور وتهدف إلى تعريف السيدات بمنطقة تبوك والمقبلات على قيادة المركبات بقواعد الأمن والسلامة المرورية على الطرق وكسر حاجز الخوف والرهبة لديهن من القيادة، فضلا عن نشر الثقافة المرورية بين الزوار، وتعريفهم بتفاصيل المركبات الميكانيكية، من خلال بعض الاستعراضات التعليمية والترفيهية.

وتحتوي الفعالية عدد من المعارض التثقيفية والمحطات التعليمية، التي تقدم أساسيات تعلم القيادة من خلال التجربة، ومن خلال مناطق تعليمية خاصة بالأسر والأطفال.