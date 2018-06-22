تقدم ميداني جديد للجيش اليمني بمعقل ‏الحوثيين بصعده

أحرزت قوات الجيش الوطني في اليمن، تقدماً ميدانياً في محافظة صعده معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال قائد لواء القوات الخاصة اليمني، العميد الركن عادل المصعبي، إن قوات الجيش سيطرت على الطريق الرابط بين منطقتي مران والملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبي غرب المحافظة.
وأضاف المصعبي في تصريح صحفي – للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية – أن القوات الحكومية تمكنت من الوصول إلى الخط الرابط بين محافظة صعدة ومثلث الملاحيظ حرض وقطعت الإمداد عن الميليشيات في حرض والملاحيظ ، مشيراً إلى مقتل 12 عنصراً وتدمير آليات عسكرية للميليشيا بنيران الجيش الوطني.