تقدم ميداني جديد للجيش اليمني بمعقل ‏الحوثيين بصعده

صعدة- الوئام:

أحرزت قوات الجيش الوطني في اليمن، تقدماً ‏ميدانياً في محافظة ‏صعده معقل ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وقال قائد لواء القوات الخاصة اليمني، العميد ‏الركن عادل ‏المصعبي، إن قوات الجيش سيطرت ‏على الطريق الرابط بين ‏منطقتي مران والملاحيظ ‏بمديرية الظاهر جنوبي غرب ‏المحافظة.‏

وأضاف المصعبي في تصريح صحفي – ‏للمركز ‏الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية – أن ‏القوات الحكومية تمكنت ‏من الوصول إلى الخط ‏الرابط بين محافظة صعدة ‏ومثلث الملاحيظ حرض ‏وقطعت الإمداد عن الميليشيات ‏في حرض ‏والملاحيظ ، مشيراً إلى مقتل 12 عنصراً وتدمير آليات ‏عسكرية ‏للميليشيا بنيران الجيش الوطني.‏