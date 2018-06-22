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ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين

إجتماع أمني لبحث ترتيبات قيادة المرأة في الرياض

إجتماع أمني لبحث ترتيبات قيادة المرأة في الرياض
weam.co/528839
الرياض- الوئام:

عقد مدير شرطة منطقة الرياض رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة سعادة اللواء فهد بن زيد المطيري اجتماعاً بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري يوم أمس الخميس الموافق 7/10/1439هـ ضم عدد من قادة أفرع أجهزة الأمن العام بمنطقة الرياض .

وياتي هذا الاجتماع استمرارا للاجتماعات التي تم عقدها سابقاً لمناقشة الخطط الأمنية الموضوعة لتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بالسماح للمرأة بقيادة المركبات اعتباراً من يوم الأحد القادم 10/10/1439هـ وأكد مدير شرطة منطقة الرياض بضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين الكفيلة بحفظ حقوق الجميع على حد سواء.

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