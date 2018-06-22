البرازيل تجحفل كوستاريكا في الدقائق الاخيرة

الوئام - وكالات

انتزع منتخب البرازيل فوزا ثمينا من نظيره الكوستاريك، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، وذلك في الجولة الثانية لدور المجموعات من مونديال روسيا 2018.

ويدين السيليساو البرازيلي بالفضل الكبير في انتصاره الثمين لنجمه فيليبي كوتينيو، الذي اقتنص الهدف الأول في الوقت القاتل، في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا من الضائع، ومن ثم سجله زميله نيمار هدف الأمان الثاني عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ورفع منتخب البرازيل رصيده إلى 4 نقاط وانفرد بصدارة المجموعة الخامسة، بانتظار مباراة صربيا وسويسرا في وقت لاحق من اليوم.

بينما تعرض منتخب كوستاريكا للهزيمة الثانية على التوالي، وأصبح خامس منتخب يودع البطولة رسميا.

واستهل منتخب السيليساو البرازيلي مشواره في مونديال روسيا 2018، بتعادل مخيب أمام نظيره السويسري بهدف لكل منهما، بينما خسر منتخب كوستاريكا أمام نظيره الصربي بهدف وحيد.