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الكويت تقبض على وافد أردني معروف ب”إمبراطور المخدرات”

الكويت تقبض على وافد أردني معروف ب”إمبراطور المخدرات”
weam.co/528847
الوئام - وكالات
ألقت قوات الأمن الكويتية القبض على “امبراطور المخدرات” وهو وافد أردني الجنسية بتهمة حيازته كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة.

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر اليوم الجمعة، أنّ “مدير عام أمن الفروانية اللواء صالح مطر وجه بإحالة وافد أردني إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية حيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، وأرفق ملف الإحالة بحبوب وشبو وحشيش وكيميكال وهيروين وأدوات تعاط وأدوات أخرى تستعمل في فحص المخدرات وحصيلة بيع”.

واستنادا إلى مصدر أمني، أشارت الصحيفة إلى أن “إحدى دوريات إسناد الفروانية وخلال قيامها بجولة تفتيش في نطاق المحافظة اشتبهت بمركبة يقودها وافد أردني، وتبين لرجال الإسناد أنه في حالة غير طبيعية، وتم تفتيشه احترازيا ليعثر رجال الأمن على المخدرات في حوزته”.

وأقر الوافد الأردني بأنّه “امتهن تجارة المواد المخدرة بأنواعها قبل سنوات، وأنّه معروف في أوساط المتعاطين باتجاره بالسموم المخدرة ويعرف بـ”إمبراطور المخدرات”.

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