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غدا السبت

وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن يعقدون اجتماعا

وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن يعقدون اجتماعا
weam.co/528849
الرياض - الوئام :

يعقد وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن اجتماعا يوم غد السبت 23 يونيو في قصر المؤتمرات في جدة. ويهدف الاجتماع لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية لدول التحالف وتقديم الدعم الإعلامي اللازم لجهود التحالف العسكرية والسياسية والإنسانية في اليمن إضافة إلى تفعيل الخطاب الإعلامي المشترك ، وتطوير قنوات التعاون بين دول التحالف.
ويأتي هذا الاجتماع في مرحلة هامة وحساسة فيما يخص الشأن اليمني تشهد فيها جميع الجبهات والمحاور العسكرية على أرض اليمن تقدما عسكريا وانتصارات متوالية للجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مختلف الجبهات وخصوصا في الحديدة وصعدة ونهم في ظل اندحار وتقهقر ملحوظ للميلشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني.

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