ثلاجات أردوغان موضع سخرية على “التواصل الاجتماعي” في تركيا

الوئام - وكالات

أثارت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اعتبر فيها أن الزيادة في عدد الثلاجات “مؤشر على رخاء البلاد” السخرية بين الأتراك على منصات التواصل الاجتماعي.

واستدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بارقام مبيعات الثلاجات في البلاد على حياة اقتصادية جيدة يعيشها شعبه.

كلام أردوغان جاء في سياق كلمة ألقاها في مدينة صقاريا شمال شرقي تركيا، في إطار تجمع انتخابي استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 حزيران/يونيو.

وقال أردوغان إن “نحو مليون و800 ألف ثلاجة بيعت سابقًا، لكن في العام الماضي بيعت نحو ثلاثة ملايين و100 ألف ثلاجة”.

وأضاف أن “هذا يعني عدم وجود فقراء، فإذا كان هناك ثلاجة في كل منزل، فهذا يعني أننا على مستوى من الازدهار”.

المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم اينجه، رد على أردوغان في خطاب بالقول: إن “تصريحات أردوغان الأخيرة تدل على مدى عزلته عن الناس في الشوارع”.

وسخر اينجه من تصريحات الرئيس التركي متسائلاً، “هل كنا نحفظ طعامنا في تجاويف الأشجار قبل مجيئك يا أردوغان؟”.

وتشير بيانات هيئة الاحصاء التركية الصادرة الأسبوع الماضي إلى بلوغ معدلات التضخم السنوية في تركيا 12.15 في المئة ما يعني أن شهر مايو/ أيار المنصرم سجل أعلى معدلات تضخم خلال الـ 15 عامًا الأخيرة. كما فقدت الليرة التركية مؤخرًا نحو 23 في المئة من قيمتها أمام الدولار.



كما أن تصريحات أردوغان سرعان ما باتت موضع سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ورد مغرد على أردوغان بتغريدة تضمنت صورة لأشخاص يعيشون في عصور قديمة إذ يقول إنها لـ”تركيا في عام 1998، قبل تولي حزب العدالة والتنمية السلطة، حيث لا ثلاجات”.

هذه التغريدة الساخرة، واحدة من سيل انتقادات وسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي تسببت به جملة أردوغان الذي يعد نفسه لانتخابات نتائجها شبه محسومة.

مغرد آخر يتهكم على تصريحات أردوغان وينشر صورة لجرة فخارية معلقا بأنها “في عام 2002 عندما كنا نستخدم الجرات الفخارية لتبريد المياه، لكن مع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم عرفنا الثلاجات”.

مغردة تركية قالت: “في الدول الأوروبية يقيسون مستوى الرفاهية والتعليم والعلم وقيمة الإنسان من خلال قياس دخل الفرد، لكن في 2017 فإن بلدي تقيس بنسبة امتلاك الثلاجات”.