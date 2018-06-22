التعليقات: 0

من وكالة الأناضول

وسائل إعلام تركية تنشر نتائج الانتخابات الرئاسية قبل 3 أيام من إجرائها

وسائل إعلام تركية تنشر نتائج الانتخابات الرئاسية قبل 3 أيام من إجرائها
weam.co/528853
الوئام - وكالات

نشرت وسائل إعلام عدة في تركيا نتائج الانتخابات الرئاسية قبل 3 أيام من إجرائها، اعتمادا على بيانات وكالة أنباء “الأناضول” الحكومية، التي اعتذرت لاحقا عن هذا النشر.

وقالت الوكالة إن الأمر كان مجرد “خطأ” مما تسبب بضجة واسعة.

واضطرت وسائل إعلام تركية، من بينها تلفزيون “TVNET”، إلى تقديم اعتذار لجمهورها.

ونشرت “الأناضول” النتائج الخاطئة الخميس التي أشارت إلى احتفاظ الرئيس رجب طيب أردوغان بمنصبه بعد فوزه بنسبة 52.7 بالمئة من الأصوات، متقدما على محرم إنجه (26.2 بالمئة) وميرال أكشنار (11.7 بالمئة)، وأخيرا صلاح الدين ديميرتاش بنسبة 7.1 بالمئة.

وأشارت وكالة “الأناضول” في بيان رسمي إلى أنها أرسلت إلى وسائل الإعلام المشتركة في خدمتها النتائج “على سبيل الاختبار”، مؤكدة أن هذه الاختبارات تجري 4 مرات قبل الانتخابات لضمان وصول المعلومات إلى وسائل الإعلام بصورة صحيحة.

وأوضحت أن الاختبارات تهدف إلى تلافي الأخطاء أثناء نقل النتائج ليلة الانتخابات، معتبرة اتهامات المعارضة بأنها”ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

روابط ذات صلة

غرق سفينة تركية

غرق سفينة تركية

العراق .. لجنة تقصي الحقائق تكشف عن مفاجأة بشأن حريق صناديق الاقتراع

العراق .. لجنة تقصي الحقائق تكشف عن مفاجأة بشأن حريق صناديق الاقتراع

القضاء العراقي يأمر بتوقيف 3 شرطيين وموظف بتهمة “حرق مخازن صناديق الاقتراع”

القضاء العراقي يأمر بتوقيف 3 شرطيين وموظف بتهمة “حرق مخازن صناديق الاقتراع”

رئيس النواب العراقي: حريق مخازن المفوضية في بغداد متعمد وينبغي إعادة الانتخابات

رئيس النواب العراقي: حريق مخازن المفوضية في بغداد متعمد وينبغي إعادة الانتخابات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>