هيئة الإعلام المرئي والمسموع: «بي إن سبورت» أساءت للسعودية وجماهيرها

الرياض - الوئام :

استنكرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية؛ ما ورد في البيان الصادر عن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، من مزاعم بشأن قناة قرصنة تدعى “بي آوت كيو” ادعى أن مقرها في السعودية. وأكدت الهيئة أن تلك المزاعم والادعاءات الخطيرة لا أساس لها من الصحة.

واستهجنت هيئة الإعلام المرئي والمسموع ما صرح به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه حقيقة مطلقة. وأوضحت في بيان لها؛ أن الكل يدرك أن أجهزة الاستقبال الخاصة بقناة “بي آٔوت كيو” متاحة في عديد من الدول، بما في ذلك قطر وشرق أوروبا.

وأكد بيان الهيئة أن حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والاستثمار فيها، تعملان بلا كلل في سبيل مكافحة أنشطة “بي آوت كيو” داخل البلاد. وقال إن ادعاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوحي بأن السعودية لا تحمي حقوق الملكية داخل أراضيها. وأكد أن هذا أمر غير صحيح، ويهدف إلى تشويه سمعة المملكة.

وطالبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإصدار اعتذار على الفور، ومراجعة البيان الصادر عنه، لإزالة هذا الادعاء منه، وإبلاغ جميع وسائل الإعلام التي أعادت نشر هذا التعليق الطائش.

ووجه بيان الهيئة نصيحة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدم قبول أي تأكيدات لمزاعم شبكة “بي إن سبورت” وجميع الكيانات التابعة لها دون نظرة ناقدة.

وأكدت الهيئة في بيانها أن وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية قد حظرت بث قناة الجزيرة على أراضيها منذ شهر يونيو من العام 2017م، باعتبار “الجزيرة” الذراع الإعلامي القطري الرئيس لدعم الإرهاب والتحريض على انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن “الجزيرة” توفر منصةً إعلامية للإرهابيين لنشر رسائلهم التي تحرض على العنف والتطرف.

وأشار البيان إلى أن السعودية حظرت أيضا بث قنوات “بي إن سبورت” على أراضيها للسبب ذاته، بالإضافة إلى انتهاكها القوانين السعودية، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة للبث فيها.

وأوضحت الهيئة أن رد قناة “الجزيرة” على هذا الحظر تمثل في تصعيد حملتها الهادفة إلى تشويه سمعة السعودية. وأضافت أن “بي إن سبورت” لطالما استخدمت وتستخدم بثها أيضاً كوسيلة لشن الهجوم المعادي للسعودية، إذ عززت من دعايتها المغرضة خلال كأس العالم 2018، وهو أمر مثير للسخرية، لأن كأس العالم يفترض فيه أن يكون إثباتًا لقدرة كرة القدم على جمع دول العالم في وئام.

وقالت هيئة الإعلام المرئي والمسموع أن “بي إن سبورت” شوهت سمعة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال بطولة كأس العالم، وأساءت للسعودية وجماهيرها، وسيست بطولة كأس العالم، في انتهاك واضح لجميع القواعد ومدونات السلوك. وأكدت الهيئة أنه لهذه الأسباب، لن يتم بث “الجزيرة” وقناتها الفرعية “بي إن سبورت” في السعودية.

وأوضح بيان الهيئة أن الاتحاد الأوربي لكرة القدم قد بدد القيم التي يأمل تحقيقها، بمنحه حقوق النقل الإقليمي لشبكة “بي إن سبورت”، وأنه إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرغب في البث داخل السعودية، فسيحتاج إلى إيجاد شريك غير مرتبط كلياً بشبكة “بي إن سبورت” وشبكة الجزيرة الإعلامية.

وأكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع احتفاظ المملكة العربية السعودية بكامل الحقوق والوسائل القانونية لمتابعة هذه المسألة، ومتابعة أي بيانات تشهيرية أخرى تصدر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.