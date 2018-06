براءة اختراع طبية سعودية تدر عشرات الملايين من الدولارات

الرياض - الوئام :

نال البروفيسور يحيى مبخوت ود.جمال خالد وفريقهم البحثي (د.مجيب سلطان وأ.د.سالم الشويمان ود.نايف الحربي ود.حازم غبوري) بجامعة الملك سعود- كلية العلوم على براءة اختراع بعنوان:-

SYNTHESIS AND ANTIMICROBIAL USE OF TRITHIOCARBONATE DERIVATIVE

وفيها تم صناعة المركب الكيميائي (مشتق ثلاثي الكربونيت) وأثبت فعاليته الواسعة كمضاد ميكروبي( للبكتريا بنوعيها والفطريات).

و تمكن البروفيسور/ يحيى مبخوت من صناعة هذا المركب بطريقة مميزة واقتصادية بالرغم ان كلفة الجرام الواحد من هذه المادة الكيميائية في شركة Sigma & Aldrich تتجاوز الـ26ألف يورو(PH006245-5MG ) وسيتم استخدام هذه البراءة في ناحيتين وذلك باستطاعة جامعة الملك سعود التعاقد مع شركة Sigma & Aldrich او أي شركة كيميائية لبيع المنتج (التقنية) حاليا ومباشرة وبحالة نقية باقل كلفة واسرع انتاجا ،حيث سيدر عشرات الملايين من الدولارات لصالح الجامعة

و يستخدم كدواء بالقريب العاجل (حيث سيتم اجراء تجارب على متطوعين لهذا العلاج) حيث اثبت الفريق البحثي الفعالية البيولوجية الواسعة له وعدم سميته بعد ان اجريت عليه تجارب لكائنات وأنسجة حية (In-vivo) لفترة زمنية مدروسة بعناية.