التعليقات: 0

تتقاضى مبلغ 2000 يورو مقابل كل قاصر

اعتقال عصابتين تهربان الأطفال من المغرب إلى أسبانيا

اعتقال عصابتين تهربان الأطفال من المغرب إلى أسبانيا
weam.co/528863
مدريد- الوئام:

قالت الشرطة الأسبانية إنها اعتقلت عصابة كانت تتقاضى مبلغ 2000 يورو مقابل كل قاصر تهربه من المغرب إلى أسبانيا على متن زورق.

وأوضحت الشرطة الأسبانية في بيان الليلة، أن تكلفة التهريب كانت تصل إلى 8 آلاف يورو في الأحوال الجوية السيئة، أما تهريب القاصر على متن دراجة مائية (جت سكي) فيكلف 5 آلاف يورو، فيما يكلف تهريب الأطفال داخل شاحنات تعبر من المغرب إلى أسبانيا على متن عبارات 2500 يورو للطفل الواحد.

ووفقًا للبيان، فقد اعتقلت الشرطة 22 من أفراد هذه العصابة بينهم ثلاثة يعملون في مركز احتجاز للقاصرين في منطقة استورياس الأسبانية، ويشتبه بأنهم زودوا المهاجرين غير الشرعيين بأوراق ثبوتية مزورة تخولهم العمل في أسبانيا.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الأوروبية (يوروبول) تفكيك عصابة ثانية لم تكن تهرب الأطفالا فحسب بل كانت تخطف أولئك الذين تهربهم عصابات أخرى منافسة لها ثم تحتجزهم في غابات أو مخابئ وتفرج عنهم مقابل فديات مالية.

وذكرت يوروبول أن “هذه العصابة الإجرامية كانت تبتز عائلات القاصرين في المغرب، وتلجأ أحيانًا إلى التهديد واستخدام العنف، إلى أن تحصل على فدية قدرها 500 يورو مقابل الإفراج عن الواحد منهم”.

وأفادت تقارير صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 22400 شخص وصلوا إلى أسبانيا عن طريق البحر في العام الماضي، أي ثلاثة أضعاف العدد في عام 2016. وتوفي 223 شخصا أثناء محاولتهم العبور.

روابط ذات صلة

المغرب يتعرض للخسارة الثانية في المونديال

المغرب يتعرض للخسارة الثانية في المونديال

مواجهة رياضية بنكهة سياسية بين المغرب وإيران بالمونديال

مواجهة رياضية بنكهة سياسية بين المغرب وإيران بالمونديال

مصداقية فيفا في خطر.. غينيا تنفي تصويتها للملف الثلاثي

مصداقية فيفا في خطر.. غينيا تنفي تصويتها للملف الثلاثي

فوز الملف الثلاثي الأمريكي بتنظيم كأس العالم 2026

فوز الملف الثلاثي الأمريكي بتنظيم كأس العالم 2026

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>